Wijziging omgevingsvergunning voor Vion Tilburg B.V.

Burgemeester en wethouders van Tilburg hebben een wijziging van de omgevingsvergunning verleend aan Vion Tilburg B.V. op de Enschotsestraat.

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De vergunning is aangepast voor een milieubelastende activiteit bij Vion Tilburg B.V. aan de Enschotsestraat 28. Het bedrijf gaat drie warmtepompen vervangen die onderdeel zijn van een koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak. Het besluit hierover is op 23 juli 2026 verzonden.

De aanvraag voor deze wijziging werd ingediend op 30 september 2025. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit gebeuren.