Melding grondverbetering Valkenswaard door Visser Hoogeloon

Visser Hoogeloon B.V. heeft een melding gedaan voor grondverbetering op de Kromstraat 12 in Valkenswaard. Dit is op 21 juli 2026 bekendgemaakt door het college van burgemeester en wethouders.

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Het bedrijf Visser Hoogeloon B.V. gaat teelaarde en straatzand toepassen voor de verbetering van groenvoorzieningen. Ook zal er grond worden gebruikt voor het aanvullen van een bodemsanering die nog moet worden uitgevoerd.

Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en dient alleen als kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. Het verzoeknummer voor deze melding is 2026072101374, en het zaaknummer is Z-2026-012352.