Omgevingsvergunning voor tijdelijke huisvesting in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft op 23 juli een omgevingsvergunning verleend voor het verlengen van tijdelijke huisvesting aan De Smelen 109. Belanghebbenden kunnen tot begin september bezwaar maken.

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Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een omgevingsvergunning voor De Smelen 109. De vergunning is verleend en betreft het verlengen van tijdelijke huisvesting. Dit valt onder de zogenaamde omgevingsplanactiviteit.

Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken, vanaf 24 juli. De benodigde stukken zijn in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard. Bezwaren kunnen zowel per post als digitaal worden ingediend, waarbij een DigiD vereist is voor digitale indiening.