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Melding meerjarenvergunning Valkenswaard ontvangen
Vandaag om 09:42
De gemeente Valkenswaard heeft een melding ontvangen voor activiteiten op de Markt waarvoor al een meerjarenvergunning is afgegeven.
Op 27 februari 2026 heeft de gemeente Valkenswaard de melding geregistreerd. Het gaat om activiteiten die plaatsvinden op de Markt, met als omschrijving "Diekirch - Valkenswaard 22 augustus 2026".
De activiteiten maken deel uit van de reeds afgegeven meerjarenvergunning. Hierdoor is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.
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