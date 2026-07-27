Verlenging termijn omgevingsvergunning Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om de aanleg van middenspanning transportkabels, fase vijf. Het besluit is op 23 juli genomen en de termijn is met maximaal zes weken verlengd.

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De vergunning heeft betrekking op werkzaamheden aan de middenspanning transportkabels in Valkenswaard. De verlenging is een formele stap en kan niet worden ingezien. Momenteel is er geen mogelijkheid voor bezwaar tegen deze verlenging.