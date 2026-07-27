Vergunningsaanvraag voor kappen boom in Valkenswaard

In Valkenswaard is een aanvraag ingediend om een es te kappen aan Laurentiusdal 7. De gemeente heeft deze aanvraag op 23 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op het vellen van een boom, specifiek een es. Het betreft een locatie aan Laurentiusdal 7 in Valkenswaard. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 507016.

Dit is enkel een kennisgeving van de ontvangst van de vergunningsaanvraag. Er is geen mogelijkheid om formeel te reageren en de plannen liggen ook niet ter inzage.