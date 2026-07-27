Vergunningsaanvraag voor opbouw op Eindhovenseweg in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor een opbouw aan de Eindhovenseweg 66C. De aanvraag is op 22 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft een bouwproject op de locatie Eindhovenseweg 66C, met zaaknummer 506777.

De aanvraag betreft een opbouw en is onderdeel van het bouwproces. Op dit moment is het slechts een kennisgeving van ontvangst. Er kan niet formeel op gereageerd worden en de plannen liggen ook niet ter inzage.