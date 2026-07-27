Aanvraag erfafscheiding Plataanlaan Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Plataanlaan.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning aan de Plataanlaan 5. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een erfafscheiding, onder zaaknummer 506776.

De aanvraag is een kennisgeving, wat betekent dat er op dit moment geen formele reacties mogelijk zijn en de plannen niet ter inzage liggen.