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Verlenging vergunningstermijn voor De Smelen in Valkenswaard
Vandaag om 09:42
De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een omgevingsvergunning aan De Smelen 68 verlengd met zes weken. Het besluit is op 23 juli 2026 genomen.
De aanvraag met dossiernummer 496951 betreft de verbouwing van een woonhuis en de plaatsing van een tijdelijke woonunit. Deze verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en biedt momenteel geen mogelijkheid tot bezwaar. De vergunning valt onder de categorie bouwen en buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
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