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Omgevingsvergunning voor dakkapellen in Roosendaal verleend
Vandaag om 09:44
In Roosendaal zijn twee dakkapellen op Vijfhuizenberg 80 j toegestaan. De vergunning werd op 23 juli 2026 verleend.
De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de Vijfhuizenberg 80 j. Dit besluit is op 23 juli 2026 naar de aanvrager verzonden. Het betreft een officiële omgevingsvergunning met registratienummer 2026OPA049612.
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