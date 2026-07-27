Beslistermijn vergunning Cleanline Industries verlengd

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn voor de omgevingsvergunning van Cleanline Industries met zes weken verlengd. Het bedrijf is gevestigd aan de Westelijke Havendijk 17b in Roosendaal.

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Cleanline Industries heeft een aanvraag ingediend voor het opslaan van gevaarlijke stoffen en het vestigen van bedrijfsactiviteiten op het gebied van industriële reinigingsmiddelen. De aanvraag is ingediend op 17 juli 2026 en valt onder milieubelastende activiteiten.

De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00019338.