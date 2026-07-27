Cleanline Industries wil uitbreiden in Roosendaal

Cleanline Industries B.V. heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Roosendaal. Het bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden aan de Westelijke Havendijk 17b.

Gevonden voor jou

Het gaat om milieubelastende activiteiten zoals het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Cleanline Industries wil daar een opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal vestigen voor industriële reinigingsmiddelen.

De aanvraag is op 17 juli 2026 ingediend en valt onder de reguliere voorbereidingsprocedure van de Omgevingswet. Het dossier heeft het DSO-nummer 2026071701899 en zaaknummer Z2026-00019338.