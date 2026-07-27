Advertentie
Kermis Oerle opent op 18 september zonder vergunning
Vandaag om 09:44
De kermis in Oerle gaat op 18 september 2026 van start. Voor de opening is geen vergunning nodig, zo heeft de gemeente Veldhoven bevestigd.
De activiteiten rondom de opening van de kermis in Oerle zijn vergunningvrij. De gemeente heeft op 6 juli een melding ontvangen voor de route van de basisschool op de Oude Kerkstraat naar het kerkplein. Deze activiteiten zijn geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01185. Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie