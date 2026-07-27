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Jubileumdag Buurtvereniging Drie-Luik in Veldhoven gemeld
Vandaag om 09:44
De gemeente Veldhoven heeft een melding ontvangen voor de Jubileumdag van Buurtvereniging Drie-Luik. Dit evenement vindt plaats aan de Meester Rijkenstraat 36 tot en met 42.
Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Veldhoven bericht gekregen over activiteiten die geen vergunning nodig hebben. Deze activiteiten worden gehouden ter ere van de jubileumdag van Buurtvereniging Drie-Luik. Vanwege de vergunningvrije aard van deze activiteiten is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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