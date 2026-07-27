Vergunningsaanvraag voor gevel- en dakrenovatie in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en het renoveren van het dak aan Hoogeind 31.

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Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een pand aan Hoogeind 31, waar de voorgevel en het dak gerenoveerd moeten worden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01312. Hoewel de aanvraag niet openbaar ter inzage ligt, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Veldhoven voor inzage.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat er een beslissing over de aanvraag is genomen.