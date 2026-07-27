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Aanvraag voor nieuw kantoor op Peter Zuidlaan in Veldhoven

Vandaag om 09:44

De gemeente Veldhoven heeft op 23 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor de bouw van een kantoor aan de Peter Zuidlaan 22 in Veldhoven.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder het zaaknummer VHZ2026-01313. Hoewel de aanvraag niet standaard ter inzage ligt, kan deze op verzoek worden ingezien. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met het team VTH van de gemeente Veldhoven.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat er een beslissing over de aanvraag is genomen.

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