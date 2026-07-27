Deurne geeft groen licht voor renovatie van 165 woningen

De gemeente Deurne heeft op 23 juli 2026 een vergunning verleend voor de renovatie van kozijnen en daken van 165 woningen op diverse locaties in de stad. Het besluit betreft een technische bouwactiviteit.

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De vergunning is verstrekt voor woningen aan de Dopheide, Hennegras, Korstmos, Lavendelheide, Struikheide en Veenmossingel. Deze renovaties zijn onderdeel van een bredere inspanning om de woningen te verbeteren.

Belanghebbenden die bezwaar willen maken tegen deze beslissing, kunnen dit doen binnen zes weken vanaf 24 juli 2026. Het bezwaar moet worden gericht aan de burgemeester en wethouders van Deurne.