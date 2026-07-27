Vergunningsaanvraag voor wijziging galerijgevel in Deurne

De gemeente Deurne heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de galerijgevel aan de Dunantweg 18 t/m 30d. De aanvraag werd op 17 juli ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft betrekking op een bouwtechnische activiteit. Het project bevindt zich aan de Dunantweg in Deurne en is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1117. De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke stappen en de gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is.