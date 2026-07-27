Van Grinsven start bodemenergiesysteem in Helenaveen

Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft op 16 juli een melding gedaan bij de gemeente Deurne voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Rector Nuijtsstraat 3 in Helenaveen.

Gevonden voor jou

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit systeem zal worden geïnstalleerd en in gebruik genomen op het genoemde adres. Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de bodem om energie op te slaan en terug te winnen, wat kan bijdragen aan duurzamere energieoplossingen.

Het verzoeknummer voor deze melding is 2026071601806. Er is geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen deze kennisgeving. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.