Verbouwing Blasiusstraat in Deurne voor twee woningen

De gemeente Deurne heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een pand aan de Blasiusstraat 1a. Het betreft de realisatie van twee woningen op deze locatie.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Deurne een aanvraag geregistreerd onder nummer HZ-2026-1142. Het gaat om een bouwproject dat twee woningen moet opleveren. De aanvraag valt onder de categorieën omgevingsplanactiviteit voor zowel bouw als overige activiteiten.

De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. De gemeente streeft ernaar binnen acht weken een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Mocht er meer informatie nodig zijn van de aanvrager, dan kan de termijn worden opgeschort.