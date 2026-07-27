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Verbouwing woning Sint Jozefstraat Deurne aangevraagd
Vandaag om 09:44
De gemeente Deurne heeft op 22 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een woning aan de Sint Jozefstraat 31. De aanvraag betreft zowel technische bouwactiviteiten als omgevingsplanactiviteiten.
De verbouwing op de locatie in Deurne is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1141. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure, waarbij meestal binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort indien er extra informatie nodig is van de aanvrager.
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