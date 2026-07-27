Deurne ontvangt aanvraag voor 47 rijwoningen op De Grote Bottel

De gemeente Deurne heeft op 21 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om 47 grondgebonden rijwoningen te bouwen op locatie De Grote Bottel. Dit betreft fase 1 van het project.

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De aanvraag voor de bouw van de woningen is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1131. Het betreft een bouwactiviteit die technisch van aard is. De gemeente zal de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure behandelen. Na beoordeling volgt een besluit, meestal binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

De termijn voor het besluit kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Indien er aanvullende informatie nodig is, kan de procedure tijdelijk worden stopgezet. Voor meer informatie over de aanvraag kunnen belangstellenden contact opnemen met de gemeente Deurne via het verstrekte e-mailadres of telefoonnummer.