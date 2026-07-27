Pedicure en voetreflex praktijk aan huis in Nuenen toegestaan

In Nuenen is een omgevingsvergunning verleend voor het starten van een pedicure en voetreflex praktijk aan huis op Hoefbladstraat 11. Deze vergunning is op 23 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Nuenen.

Gevonden voor jou

De nieuwe praktijk aan huis in Nuenen mag officieel beginnen na de bekendmaking van de vergunning. Deze bekendmaking is op 23 juli 2026 verzonden. De praktijk zal zich richten op pedicure en voetreflex behandelingen. De locatie voor deze activiteiten is Hoefbladstraat 11 in Nuenen.

De gemeente heeft een zaaknummer toegekend aan de vergunning: 08203785096. Als je de stukken van de omgevingsvergunning wilt inzien, kun je deze digitaal opvragen bij de gemeente. De vergunning treedt in werking de dag na de bekendmaking.