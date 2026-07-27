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Beslistermijn dakkapel Nuenen verlengd met zes weken

Vandaag om 09:44

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben de beslistermijn voor een dakkapel aan de Oude Kerkdijk 30 met zes weken verlengd. De nieuwe termijn loopt tot 23 september 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor een dakkapel aan de voorzijde van een woning in Nuenen. Deze verlenging betekent dat er extra tijd wordt genomen om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

De verlenging is van toepassing op zaaknummer 08203752658. De inwoners van Nuenen kunnen hierdoor pas na 23 september een beslissing verwachten over de geplande bouwwerkzaamheden.

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