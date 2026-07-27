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RCE Cars VOF krijgt exploitatievergunning in Nuenen

Vandaag om 09:44

RCE Cars VOF heeft toestemming gekregen om hun exploitatievergunning te gebruiken voor de locatie aan De Tienden 34 in Nuenen. De vergunning is op 20 juli 2026 verleend.

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De exploitatievergunning voor RCE Cars VOF is officieel toegekend op 20 juli 2026. Dit betekent dat het bedrijf zijn activiteiten op de locatie in Nuenen kan voortzetten. De vergunning betreft het adres De Tienden 34, 5674 TB Nuenen.

Inwoners die vragen hebben over de vergunning kunnen contact opnemen met het gemeentehuis van Nuenen. Het bezoekadres is Jan van Schijnveltlaan 2. Voor inzage in de vergunning is het maken van een afspraak noodzakelijk via de website van de gemeente.

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