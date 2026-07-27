Verkeerswijziging fietspad Vincent van Goghstraat Nuenen

De voorrangssituatie op het fietspad bij de kruising van de Vincent van Goghstraat en de Bart de Ligtstraat in Nuenen is gewijzigd. Het fietspad heeft niet langer voorrang op het gemotoriseerd verkeer.

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De gemeente Nuenen heeft besloten de voorrangssituatie op het fietspad bij de kruising van de Vincent van Goghstraat en de Bart de Ligtstraat te veranderen. Uit een verkeerskundige beoordeling bleek dat de huidige situatie verwarring kan veroorzaken tussen fietsers en automobilisten, wat kan leiden tot onveilige situaties.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is het fietspad nu uit de voorrang gehaald. Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden en het aanbrengen van haaientanden op de weg. De aanpassing is bedoeld om de verkeerssituatie duidelijker en veiliger te maken voor alle weggebruikers.