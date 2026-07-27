Navigatie overslaan
Ontdek

Verkeerswijziging fietspad Vincent van Goghstraat Nuenen

Vandaag om 09:44

De voorrangssituatie op het fietspad bij de kruising van de Vincent van Goghstraat en de Bart de Ligtstraat in Nuenen is gewijzigd. Het fietspad heeft niet langer voorrang op het gemotoriseerd verkeer.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen heeft besloten de voorrangssituatie op het fietspad bij de kruising van de Vincent van Goghstraat en de Bart de Ligtstraat te veranderen. Uit een verkeerskundige beoordeling bleek dat de huidige situatie verwarring kan veroorzaken tussen fietsers en automobilisten, wat kan leiden tot onveilige situaties.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is het fietspad nu uit de voorrang gehaald. Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden en het aanbrengen van haaientanden op de weg. De aanpassing is bedoeld om de verkeerssituatie duidelijker en veiliger te maken voor alle weggebruikers.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.