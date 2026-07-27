Vergunningaanvraag voor industriehal in Best ontvangen

De gemeente Best heeft op 23 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een industriehal aan de Run 5 te verbouwen.

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De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit op het adres de Run 5 in Best. De gemeente heeft tot uiterlijk 17 september 2026 om te beslissen of de vergunning wordt verleend. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd.

Het dossiernummer voor deze aanvraag is Z2026-00001435. Voor meer informatie over de aanvraag kun je contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Best.