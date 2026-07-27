Nieuwe subsidie voor isolatie en zonnepanelen in Best

De gemeente Best heeft een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd voor eigenaar-bewoners en verenigingen van eigenaars om duurzame energiemaatregelen te stimuleren. De regeling, die op 1 januari 2025 is ingegaan, biedt financiële ondersteuning voor isolatie en zonnepanelen.

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De subsidieregeling in Best richt zich op eigenaar-bewoners en verenigingen van eigenaars (VvE's) met woningen met energielabel D tot en met G. De regeling biedt tot 2.250 euro voor isolatiemaatregelen en maximaal 750 euro voor de installatie van zonnepanelen. Er is extra subsidie beschikbaar voor het gebruik van biobased materialen of voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Subsidieaanvragen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst en zijn mogelijk tot 31 december 2030. De gemeente streeft ernaar om slecht geïsoleerde woningen te verbeteren en de inzet van duurzame energie te bevorderen. Voorwaarden zijn onder meer dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door erkende bedrijven en dat de isolatie voldoet aan de minimale eisen.