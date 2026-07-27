Vergunning aangevraagd voor schuur aan Mosselaarweg in Best

De gemeente Best heeft op 22 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft de na-isolatie en gevelbekleding van de schuur aan de Mosselaarweg 30A.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Best een vergunningaanvraag ontvangen voor bouwactiviteiten aan de Mosselaarweg 30A. Het plan is om het voorste deel van de schuur te na-isoleren en de gevel te bekleden. Dit valt onder de activiteiten van het omgevingsplan.

De gemeente beslist uiterlijk 16 september 2026 over de vergunningverlening. Indien nodig kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. De beslissing wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.