Best geeft Regionaal Energieloket mandaat voor subsidieafhandeling

De gemeente Best heeft het Regionaal Energieloket de bevoegdheid gegeven om de Subsidieregeling Isolatie en Zonnepanelen uit te voeren. Dit mandaatbesluit is op 24 maart 2026 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het loket zal aanvragen behandelen en beslissingen nemen binnen de kaders van de regeling.

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Het Regionaal Energieloket heeft de taak gekregen om de uitvoering van de subsidieregeling voor isolatie en zonnepanelen in de gemeente Best te verzorgen. Dit omvat onder meer het nemen van besluiten en het ondertekenen van documenten die hiermee verband houden.

Het mandaat is verleend om de subsidieaanvragen efficiënt te kunnen behandelen en ervoor te zorgen dat inwoners gemakkelijk toegang hebben tot de regeling. Het mandaatbesluit is in werking getreden de dag na bekendmaking.