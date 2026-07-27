Rotonde in Boxmeer heet voortaan 'Daags na de Tour-rotonde'

Boxmeer heeft een nieuwe rotonde op de kruising Burgemeester Verkuijlstraat-Koorstraat, die vanaf vandaag de naam 'Daags na de Tour-rotonde' draagt. Dit is ter ere van het vijftigjarig jubileum van het wielerevenement Daags na de Tour. Burgemeester Marieke Moorman maakte de naam afgelopen zaterdag bekend tijdens een jubileumtentoonstelling. De rotonde krijgt hiermee een blijvend eerbetoon aan het evenement.

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Daags na de Tour is in de afgelopen vijftig jaar uitgegroeid tot een begrip binnen de Nederlandse wielersport. Sinds 1979 trekt het jaarlijks duizenden bezoekers naar Boxmeer, met veel internationale wielertoppers aan de start. Het evenement is meer dan een wedstrijd; het is een traditie die generaties verbindt en Boxmeer landelijk op de kaart zet.

Een blijvende plek

Burgemeester Moorman benadrukt dat een evenement met zo'n rijke geschiedenis een blijvende plek verdient in de openbare ruimte. De naam van de rotonde symboliseert de trots van de gemeenschap op de mensen die het evenement mogelijk maken.

Tijdens de bijeenkomst overhandigde de burgemeester een symbolisch rotondebord met het jubileumlogo aan voorzitter Pierre Hermans. Dit bord staat symbool voor de naamgeving van de rotonde en markeert vijftig jaar wielergeschiedenis in Boxmeer.

Waardering voor betrokkenen

De burgemeester sprak ook haar waardering uit voor Pierre Hermans en secretaris Twan Poels. Beide heren hebben sinds 2013 een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van Daags na de Tour. Hermans was jarenlang het gezicht van het evenement, terwijl Poels verantwoordelijk was voor de organisatie en contacten met de Tour de France. Na dertien jaar nemen zij afscheid van hun functies.