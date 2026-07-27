Someren sluit nieuwe overeenkomst voor kermissen

Someren heeft op 21 juli een concessieovereenkomst getekend met Gebr. Regter VOF voor de organisatie van de kermissen in 2027 en de drie daaropvolgende jaren. Deze stap komt voort uit het nieuwe kermisbeleid van de gemeente, dat eerder dit jaar werd vastgesteld. De overeenkomst richt zich op het behoud en de versterking van de kermistraditie in de gemeente.

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De samenwerking met Gebr. Regter VOF moet ervoor zorgen dat de kermissen aantrekkelijk blijven voor alle leeftijden. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het aanbod van attracties, veiligheid en toegankelijkheid, ritprijzen en de organisatie op locatie. Op deze manier wil de gemeente Someren de kermissen blijven ontwikkelen als echte dorpsfeesten.

Inspraak van inwoners

Inwoners van Someren krijgen ook een stem in de ontwikkeling van de kermissen. Via het kermisoverleg kunnen dorpsraden en vertegenwoordigers van de lokale horeca meedenken over de voorbereiding en invulling van de evenementen. Door samen te werken met een professionele organisator en de dorpsraden structureel te betrekken, wil de gemeente zorgen voor duidelijke verantwoordelijkheden en kermissen die bij elke kern passen.

Met de nieuwe concessieovereenkomst wordt een stevige basis gelegd voor de toekomst van de kermissen in Someren. De gemeente hoopt dat deze aanpak de traditie levendig houdt en de kermissen tot een blijvend succes maakt.