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Vergunning verlengd voor kraanplaatsing in Vught

Vandaag om 09:51

De gemeente Vught heeft de vergunning verlengd voor het plaatsen van een kraan aan de Johan Frisolaan 23. Deze verlenging geldt van 24 juli tot en met 1 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Vught hebben bekendgemaakt dat de vergunning voor het plaatsen van een kraan aan de Johan Frisolaan is verlengd. De kraan mag daar staan van 24 juli tot en met 1 oktober 2026. De ontheffing is al op 23 juli verzonden.

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