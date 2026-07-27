Buurtfeest St. Joris Vendel gepland in Helvoirt op 29 augustus

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor het Buurtfeest St. Joris Vendel op 29 augustus in Helvoirt.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het buurtfeest op Sint Jorisstraat 34 in Helvoirt is op 22 juli ingediend. De vergunning betreft een feest dat gepland staat voor zaterdag 29 augustus 2026. Het evenement krijgt mogelijk een vergunning van de gemeente Vught, maar dit is nog niet definitief bevestigd.