Bouwplaatsinrichting Vught krijgt toestemming

Burgemeester en wethouders van Vught hebben toestemming gegeven voor de inrichting van een bouwplaats aan de Dorpsstraat 48B. De werkzaamheden zullen plaatsvinden van 12 november tot en met 17 december 2026.

Gevonden voor jou

De ontheffing voor het gebruik van de openbare weg op deze locatie is op 23 juli 2026 verzonden. Tijdens deze periode zal de bouwplaats worden ingericht, wat mogelijk enige hinder kan veroorzaken voor het verkeer in de omgeving.