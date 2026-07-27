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Evenementenvergunning verleend voor De Leyetocht in Helvoirt
Vandaag om 09:51
De gemeente Vught heeft een evenementenvergunning verleend voor De Leyetocht op 23 augustus 2026 in Helvoirt. Deze vergunning is op 23 juli 2026 verzonden.
De Leyetocht vindt plaats op De Jonge van Zwijnsbergenstraat 1 in Helvoirt. Het evenement staat gepland voor 23 augustus 2026. De gemeente Vught heeft hiervoor de benodigde vergunning verleend.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. Hoewel een bezwaarschrift het besluit niet schorst, kan men in spoedeisende gevallen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.
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