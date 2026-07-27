Advertentie
Bouwplaatsinrichting op Bleekstraat in Vught goedgekeurd
Vandaag om 09:51
De gemeente Vught heeft een aanvraag goedgekeurd voor het inrichten van een bouwplaats aan de Bleekstraat bij nummer 22. De werkzaamheden vinden plaats van 20 augustus tot en met 9 oktober 2026.
Burgemeester en wethouders van Vught hebben de ontheffing voor het gebruik van de openbare weg verzonden op 23 juli 2026. Deze goedkeuring betreft de tijdelijke inrichting van een bouwplaats aan de Bleekstraat, ter hoogte van nummer 22.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden gedurende een periode van bijna twee maanden, van 20 augustus tot en met 9 oktober 2026. Dit kan mogelijk enige verkeershinder met zich meebrengen in de omgeving.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie