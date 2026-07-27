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Gehandicaptenparkeerplaats bij Kleinveld 17 in Waalre aangewezen
Vandaag om 10:05
De gemeente Waalre heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te richten bij Kleinveld 17. Dit besluit is genomen omdat de aanvrager aan alle criteria voldoet.
De gehandicaptenparkeerplaats wordt gemarkeerd met het verkeersbord E06, gecombineerd met een kentekenplaat. Dit maakt het mogelijk om de parkeerplek exclusief voor de aanvrager te reserveren en om op te treden tegen foutparkeerders.
De politie van het basisteam De Kempen heeft het verkeersbesluit goedgekeurd. Het besluit heeft geen invloed op de verkeersveiligheid of het straatbeeld in de omgeving.
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