Kindcentrum in Chaam krijgt vergunning zonder milieueffectrapport

De gemeente Alphen-Chaam heeft op 16 juli 2026 aangekondigd dat er een ontwerpbesluit is voor de bouw van een kindcentrum aan de Gilzeweg in Chaam. Dit besluit ligt nu ter inzage.

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Het kindcentrum zal bestaan uit twee basisscholen, kinderopvang, een consultatiebureau van de GGD en een sportzaal. Ook worden er bomen gekapt met de verplichting om zeven nieuwe bomen te planten en wordt er een parkeerterrein aangelegd. De gemeente heeft besloten dat er geen milieueffectrapport nodig is.

Belanghebbenden kunnen hun mening geven over het ontwerpbesluit. Hiervoor ligt de aanvraag zes weken ter inzage, van 27 juli tot en met 7 september 2026. Reacties kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente Alphen-Chaam.