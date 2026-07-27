Vergunning voor stalbouw en luchtwassers in Volkel

De gemeente Maashorst heeft een ontwerpbeslissing genomen voor de bouw van een stal met luchtwassers aan de Biesthoekstraat 9 in Volkel. De aanvraag betreft ook een wijziging van de inrichting voor vleesvarkens en valt onder milieuvoorschriften.

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Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Maashorst een ontwerpbeslissing genomen over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het adres Biesthoekstraat 9 in Volkel. Het plan omvat de bouw van een stal, het plaatsen van luchtwassers en een verandering van de inrichting voor vleesvarkens. Deze aanvraag valt onder de milieuwetgeving en betreft bouwen, milieu en een afwijking van het bestemmingsplan.

De ontwerpbeslissing en bijbehorende documenten zijn in te zien vanaf 28 juli 2026, voor een periode van zes weken. Gedurende deze periode kunnen mensen hun mening geven over de ontwerpbeslissing. Na de inzageperiode kunnen betrokkenen in beroep gaan tegen de uiteindelijke beslissing.