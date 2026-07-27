Nieuwe locoburgemeester aangewezen in Maashorst

De gemeente Maashorst heeft een nieuw besluit genomen over de aanwijzing van locoburgemeesters. Dit besluit, dat op 29 mei 2026 is vastgesteld, bepaalt de volgorde van waarneming bij afwezigheid van de burgemeester. Jeroen van den Heuvel is als eerste locoburgemeester aangewezen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft een rangorde vastgesteld voor de waarneming van het burgemeestersambt. Bij afwezigheid van de burgemeester neemt Jeroen van den Heuvel, wethouder Groene Groei, Innovatie en Landschap, de taken waar als eerste locoburgemeester. Ramona Sour, wethouder Jeugd en Bestaanszekerheid, volgt als tweede.

Het nieuwe besluit vervangt het besluit van 8 februari 2022 en is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 30 mei 2026. De volgorde van waarneming wordt bepaald door de oplopende cijfers in de lijst van aangewezen locoburgemeesters, waarbij de volgende locoburgemeester de taken overneemt als de eerstgenoemde verhinderd is.