Dakkapel en dakrenovatie gepland in Uden

Op 22 juli heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor den Brier 306 in Uden. Het plan omvat het plaatsen van dakkapellen aan beide zijden van het huis, het renoveren van het dak en het toevoegen van een dakraam.

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De aanvraag is geregistreerd onder nummer 60323-2026 en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Dit betekent dat de eigenaar toestemming vraagt voor wijzigingen aan de woning die passen binnen de lokale bouwregels.

Het gaat om een kennisgeving van de aanvraag, wat inhoudt dat er geen formele reactie mogelijk is. Geïnteresseerden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met de gemeente Maashorst.