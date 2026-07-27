Veehouderij in Schaijk verandert van activiteiten

In Schaijk heeft een veehouderij aan de Haagstraat een melding gedaan om haar activiteiten te veranderen. Dit is door de gemeente Maashorst bevestigd.

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De melding voor het veranderen van de veehouderij aan de Haagstraat in Schaijk is op 27 mei 2026 door de gemeente ontvangen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst hebben het ontvangen van deze melding bekendgemaakt.

Het betreft een melding onder het Besluit activiteiten leefomgeving, die aangeeft dat de veehouderij op Haagstraat 7 haar bedrijfsactiviteiten wil aanpassen. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.