Live muziek Summer Vibes bij Fegore Hof van Heden in Bergeijk

Op 16 augustus 2026 zal er live muziek te horen zijn op het terras van Fegore Hof van Heden in Bergeijk. Het evenement, genaamd Summer Vibes, vindt plaats van twee uur 's middags tot zeven uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het evenement Summer Vibes, dat plaatsvindt op het terras van Fegore Hof van Heden. De activiteit is goedgekeurd en zal live muziek bevatten van twee tot zeven uur op 16 augustus 2026.

Het evenement is aangemeld als een geluidsproducerende activiteit en de melding is in orde bevonden. Er kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend tegen deze melding.