Melding dempen van putten bij Berkterbeemden in Bergeijk

Visser Hoogeloon B.V. heeft op 21 juli 2026 gemeld grond te gebruiken om putten te dempen bij Berkterbeemden 3 in Bergeijk, na het slopen van stallen.

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In Bergeijk heeft Visser Hoogeloon B.V. een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit houdt in dat zij van plan zijn grond te gebruiken om putten te dempen die zijn ontstaan na de sloop van stallen aan Berkterbeemden 3. Deze melding is geregistreerd op 21 juli 2026.

Een dergelijke melding is een kennisgeving, wat betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Het bijbehorende zaaknummer voor deze procedure is Z-2026-012344.