Uitstel besluit over verhogen nok in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft de beslissing over een aanvraag voor het verhogen van de nok aan de achterzijde van een woning aan de Dokter A.Hoynck van Papendrechtstraat uitgesteld. De termijn voor een besluit is met zes weken verlengd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten op het adres Dokter A.Hoynck van Papendrechtstraat 20 in Bergeijk. De aanvraag betreft het verhogen van de nok aan de achterzijde van de woning. De gemeente heeft de periode om tot een besluit te komen verlengd vanwege de complexiteit van de aanvraag.

De verlenging betekent dat de betrokkenen nog even moeten wachten op een definitief besluit. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging. De gemeente zal later het uiteindelijke besluit bekendmaken.