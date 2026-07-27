Verbouwing woning Riethoven aangevraagd

In Riethoven is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning aan de Lijsterlaan. De gemeente Bergeijk heeft deze aanvraag op 22 juli 2026 ontvangen en zal nu beoordelen of de omgevingsvergunning kan worden verstrekt.

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De aanvraag betreft het verbouwen van een woning aan de Lijsterlaan 3 in Riethoven. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De gemeente Bergeijk heeft deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 17247962.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de aanvraag. De gemeente zal de aanvraag eerst beoordelen voordat er een beslissing wordt gemaakt. Na de beoordeling wordt het besluit openbaar gemaakt, waarbij het mogelijk wordt aangegeven of er bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. De reguliere procedure voor een besluit duurt meestal acht weken, terwijl de uitgebreide procedure tot zes maanden kan duren.