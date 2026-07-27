Uitstel beslissing omgevingsvergunning Provincialeweg Westerhoven

De beslissing over de omgevingsvergunning voor een overdekt terras, vlaggenmasten en een bushalte aan de Provincialeweg in Westerhoven is uitgesteld. De gemeente heeft de termijn voor het nemen van een besluit met zes weken verlengd.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft het plaatsen van een overdekt terras, vlaggenmasten en een bushalte aan de Provincialeweg 21 in Westerhoven. De gemeente heeft besloten om de periode waarin een besluit moet worden genomen met zes weken te verlengen. Dit betekent dat er voorlopig nog geen definitief oordeel komt over de aanvraag.

Het gaat om activiteiten die afwijken van de regels in het omgevingsplan, zoals bouw en werkzaamheden. Hoewel de beslissing is uitgesteld, kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verlenging van de beslistermijn. Het uiteindelijke besluit volgt op een later moment.