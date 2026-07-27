Vergunningsaanvraag voor Zus & Zo Winterfair in Baarle-Nassau

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de Zus & Zo Winterfair in Baarle-Nassau. Het evenement staat gepland voor zondag 20 december 2026.

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De Zus & Zo Winterfair zal plaatsvinden op Zigraeck 5 in Baarle-Nassau. Het evenement begint om twaalf uur 's middags en duurt tot elf uur 's avonds.