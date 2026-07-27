Vergunning verleend voor bouwproject in Ulicoten

De gemeente Baarle-Nassau heeft een omgevingsvergunning verleend voor een bouwproject aan de Molenstraat in Ulicoten. Het project omvat een monsteropname bordes, geluidscherm, weegbrug en loopbrug.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben toestemming gegeven voor de bouw van nieuwe voorzieningen bij het hoofdgebouw aan de Molenstraat 10 in Ulicoten. De vergunning is op 23 juli 2026 verleend.

De werkzaamheden omvatten onder andere de bouw van een monsteropname bordes met geluidscherm, de installatie van een weegbrug, en het aanbrengen van een loopbrug. Deze bouwactiviteiten zijn in lijn met de technische eisen en omgevingsplannen. Er is ook toestemming gegeven voor het afwijken van bepaalde regels binnen het omgevingsplan.